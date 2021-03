Fridays for Future: Erster globaler Klimastreik des Jahres

Unterstützer der Bewegung "Fridays for Future" haben mit verschiedenen Aktionen für eine bessere Klimaschutzpolitik demonstriert.

Christoph Schmidt/dpa

Berlin/Kopenhagen. Protestschilder in vielen Sprachen, aber nur eine unmissverständliche Botschaft: Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen in Sachen Klimaschutz keine leeren Versprechungen mehr hören.

Mit kreativen Aktionen in aller Welt hat die Klimabewegung Fridays for Future ihrer Forderung nach stärkeren Anstrengungen beim Klimaschutz Ausdruck verliehen.In rund 50 Ländern gab es am Freitag nach Angaben der Organisatoren mehr als 1000