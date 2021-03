Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen in die nächste Regierung. Wer von beiden für das Kanzleramt kandidiert, soll nach Ostern entschieden werden.

JOHN MACDOUGALL / AFP

Berlin. Seit die Union in Umfragen abschmiert, wächst für die Grünen die Chance aufs Kanzleramt. Umso spannender, mit welchen Forderungen die Ökopartei in den Wahlkampf zieht. Am Freitag haben die Co-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck den Entwurf für ihr Programm vorgestellt.

Wie radikal wollen sie das Land verändern? Und wie realistisch sind die Pläne? Eine Analyse:Klimaschutz: Klar wollen die Grünen mehr Klimaschutz. Um das Fridays-for-Future-Lager nicht zu verlieren, legen sie die Latte hoch: Bis 2030 -