Mit Selbsttests zum Shoppen: Oberste Priorität für Schulen? Als ob...

Vorbild Halberstadt: Hier üben Schüler bereits, wie man einen Schnelltest macht. Ab Montag sollen Schnelltest in allen Schulen Sachsen-Anhalts vorgenommen werden.

Matthias Bein

Osnabrück. In Tübingen und bald auch weiteren Städten können die Bürger unabhängig von der Inzidenz shoppen - Schnelltests sei Dank. Und was ist mit den Schulen?

"Offene Schulen haben weiterhin erste Priorität" - so überschreiben die Kultusminister die Ergebnisse ihres virtuellen Treffens in dieser Woche. Wenn Schulen angeblich so wichtig sein sollen - warum wird dann gerade über Schnelltests für I