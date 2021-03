Kultusminister: Schulen so lange wie möglich offen halten

Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU, l) steht zur Vostellung eines mobilen Testcenters vor dem Königsteiner Taunusgymnasium.

Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin. Im Streit über Öffnungen und Schließungen von Schulen bei steigenden Corona-Zahlen positionieren sich die Kultusminister der Länder klar für ein möglichst langes Offenhalten der Einrichtungen.

Die Kultusminister der Länder wollen sich dafür einsetzen, dass die Schulen in Deutschland trotz steigender Corona-Zahlen so lange wie möglich offen bleiben. Lehrkräfte im Präsenzunterricht sollten in dem Zusammenhang außerdem Vorrang