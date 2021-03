Der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist gelungen, wovon ihre SPD im Bund derzeit nur träumen kann: Die Sozialdemokraten haben die Landtagswahl haushoch gewonnen.

Foto: AFP

Berlin. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (60) ist der neue Star der SPD. Im Interview wirbt sie für ihren Weg aus der Corona-Pandemie.

Frau Dreyer, Sie haben für die SPD in Rheinland-Pfalz gerade 36 Prozent geholt, mehr als doppelt so viel wie ihre Partei im Bund in Umfragen hat. Was macht der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz falsch? Olaf Scholz macht alles richtig. Ei