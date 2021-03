Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer stört sich an der Bürokratie und den "sehr deutschen Entscheidungen" bei der Bewältigung der Corona-Krise.

dpa/Marijan Murat

Berlin/Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer lobt stattdessen Großbritannien für die Methode des Trial-and Error. Seine Stadt könnte durch Schnelltest-Versuche zum Modell auch für andere Regionen werden.

Bei der Bewältigung der Corona-Krise in Deutschland gilt die Universitätsstadt Tübingen in Baden-Württemberg vielen Beobachtern als Musterbeispiel. Am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner" machte der grüne Oberbürgermeister B