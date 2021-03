Neustart von Atomreaktor in Japan untersagt

Blick auf das Atomkraftwerk Tokai Nr. 2 in der Präfektur Ibaraki in Ostjapan.

-/Kyodo/dpa

Tokio. Ungeachtet der Atomkatastrophe in Fukushima hält die japanische Regierung weiter an der Atomenergie fest. Ein Gericht sieht nun zumindest im Falle eines Meilers eine „konkrete Gefahr“.

Ein seit der Atomkatastrophe in Fukushima vor zehn Jahren abgeschalteter Atommeiler im Nordosten Tokios darf vorerst nicht wieder angefahren werden.Ein Gericht begründete am Donnerstag ein entsprechendes Urteil mit dem Mangel an Evakuierung