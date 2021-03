Im September 2019 demonstrierte Fridays for Future noch vor dem Brandenburger Tor.

Jens Büttner/zb/dpa

Berlin. Die Anliegen der Klimaschützer von Fridays for Future sind pandemiebedingt etwas in den Hintergrund geraten. Aber das soll sich wieder ändern, sagen die Aktivisten - und rufen für diesen Freitag zum globalen Klimastreik der etwas anderen Art auf.

Am Video-Ende improvisiert Eminem. „Guess who is back, back again? FFF is back.“ Ratet mal, wer zurück ist? Fridays for future (FFF) ist zurück.Die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer hat das Video, das mit der Umdichtung des Originals