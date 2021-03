Bisher sei der Umgang mit den Problemen bei dem Impfstoff in der EU "in jeder Hinsicht schief gelaufen", so Armin Laschet.

imago images/Christoph Reichwein

Berlin. Im Streit um die Schulöffnungen in NRW geriet Sandra Maischberger in ihrer ARD-Sendung "maischberger. die woche" am Mittwoch mit dem CDU-Chef aneinander. Dieser äußerte sich außerdem zum Astrazeneca-Impfstopp und verteidigte Jens Spahn. SPD-Kollege Lauterbach warb indes für einen strengeren Lockdown: "Die dritte Welle ist da und nicht mehr aufzuhalten."

Beim Thema Schulen geriet die Moderatorin mit CDU-Chef Armin Laschet aneinander. In ihrer ARD-Sendung "maischberger. die woche" sollte es am Mittwochabend unter anderem um die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie de