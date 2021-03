"Sicher und wirksam": EMA hält an Astrazeneca-Impfungen fest

Der Gebrauch des Astrazeneca-Impfstoffs ist momentan in Deutschland ausgesetzt.

dpa/Nicolas Armer

Berlin. Corona-Entscheidungen Schlag auf Schlag: Heute hat die EMA über Astrazeneca geurteilt, am Freitag und am Montag treffen sich Bund und Länder. Die Fragen: Wann wird weiter geimpft und welche Beschränkungen gelten an Ostern?

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus trotz vereinzelter Fälle von Blutgerinnseln weiter verwenden. Der Impfstoff sei "sicher und wirksam", sagte Emer Cooke aus dem EMA-Direktorium. Bei