John Magufuli, der 2015 an die Macht kam, polarisierte in Tansania.

Daressalam. Mit seinem Umgang mit der Corona-Pandemie sorgte der zunehmend autokratische Präsident von Tansania international für Aufsehen. Nun ist Magufuli gestorben - ob das mit Covid-19 zusammenhängt, muss sich noch klären.

Tansanias Präsident John Magufuli ist tot. Der Staatschef sei heute in einem Krankenhaus in Daressalam an Herzversagen gestorben, teilte Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan mit.Zuvor hatte seine längere Abwesenheit in der Öffentlichkeit Spe