2011: Der damalige Vizepräsident der USA, Joe Biden (links), trifft den damaligen russischen Premier Wladimir Putin.

dpa/epa/Maxim Shipenkov

Washington/Moskau. US-Präsident Biden wird in einem Interview gefragt, ob er Kremlchef Putin für einen "Killer" halte. Seine Antwort fällt deutlich aus – und Moskau reagiert umgehend. Die Spannungen zwischen den USA und Russland steigen.

Nach vernichtender Kritik von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin eskaliert der Streit zwischen Washington und Moskau. Biden antwortete in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Senders ABC auf die Frage, ob er denke,