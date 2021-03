Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Erfurt auf dem Domplatz.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

München. In Berlin stürmten sie den Reichstag, auch in anderen Städten gehen sie seit Monaten gegen die Corona-Auflagen auf die Straße. Nun wirft in Bayern der Verfassungsschutz einen genaueren Blick auf Querdenker.

In Bayern beobachtet das Landesamt für Verfassungsschutz Teile der sogenannten Querdenker-Bewegung. „Das Sammel-Beobachtungsobjekt erfasst Einzelpersonen und Personenzusammenschlüsse, die zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Einrichtung