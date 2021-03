Maskenaffäre lässt CDU in Umfrage einstürzen – bei der K-Frage gibt es einen klaren Favoriten

Umfrage-Schlappe für die CDU: Die Partei verliert bei den Wählern nach der Maskenaffäre an Zustimmung.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. Die Union erlebt ein Umfragetief. Eine Partei kann davon profitieren – als mögliche Koalition gibt es derzeit nur eine Option.

Die Union hat im Zuge der Diskussion um die Maskenaffäre laut einer Umfrage deutlich an Zustimmung im Bund verloren. CDU/CSU könnten derzeit mit 29 Prozent der Stimmen rechnen – vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, wie die am Mit