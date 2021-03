Umfrage: Union verliert in Wählergunst - Grüne profitieren

Laut einer Umfrage verliert die Union nach der Maskenaffäre in der Wählergunst.

Moritz Frankenberg/dpa

Berlin. Dubiose Deals etwa bei der Beschaffung dringend benötigter Masken in den Reihen der Union könnte die CDU/CSU Stimmen kosten. Große Profiteure sind laut Meinungsforschern die Grünen

Die Union hat im Zuge der Diskussion um die Maskenaffäre laut einer Umfrage deutlich an Zustimmung im Bund verloren. CDU/CSU könnten derzeit mit 29 Prozent der Stimmen rechnen - vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, wie die am Mit