Macht noch keine Angaben dazu, was für Konsequenzen die Erkenntnisse für Russland haben könnten: Joe Biden.

Patrick Semansky/AP/dpa

Washington. Nach Überzeugung der US-Geheimdienste hat sich Russland mit einer Schmierkampagne in die US-Wahl im November eingemischt. US-Präsident Biden macht aus seiner Meinung über Kremlchef Putin keinen Hehl.

US-Präsident Joe Biden hat Kremlchef Wladimir Putin Konsequenzen wegen einer angeblichen Einmischung Russlands in die US-Wahl im vergangenen November angedroht. „Er wird einen Preis bezahlen“, sagte Biden in einem am Mittwoch ausgestrahlten