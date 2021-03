Wie muss sich die EU für die Zukunft aufstellen? Darauf sollen auch die Bürger eine Antwort geben dürfen. Für eine entsprechende "Konferenz zur Zukunft Europas" haben hochrangige EU-Vertreter mit ihren Unterschriften unter entsprechenden Dokumente den Startschuss gegeben: Antonio Costa, David Sassoli und Ursula von der Leyen (v.l.)

Johanna Gerin/Pool/AFP

Osnabrück. Die Corona-Pandemie hat der EU Grenzen aufgezeigt. Wie also soll es also mit der Gemeinschaft weitergehen? Nun sollen die Bürger sprechen. Doch wird, was sie sagen, auch Konsequenzen haben? Die Konferenz zur Zukunft Europas droht zu scheitern, noch bevor sie begonnen hat.

Darf es ein bisschen mehr Integration sein? Oder doch lieber weniger, dafür die Rückkehr zu mehr nationaler Eigenständigkeit? „Heute wollen wir hören, wovon die Bürger träumen“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen jüngst anlässl