Mehr als 180 Tote seit dem Putsch in Myanmar

Demonstranten versammeln sich in Yangon und zeigen Plakate. Die Junta hat in Teilen der größten Stadt des Landes das Kriegsrecht verhängt.

-/AP/dpa

Rangun. Die Brutalität der Junta in Myanmar hatte am Wochenende einen Höhepnkt erreicht. Doch die Lage spitzt sich weiter zu. Die Zahl der Toten steigt drastisch.

Trotz der Militärgewalt in Myanmar dauern die landesweiten Proteste gegen die neue Junta an. Viele Demonstranten versuchten am Dienstag, sich mit selbstgebauten Barrikaden gegen die Einsatzkräfte zu schützen. „Wir versuchen, unser Stadtvier