Nawalny wurde zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

dpa/Babuskinsky District Court/AP

Moskau. Nach seiner Verurteilung hat sich Kreml-Kritiker Alexej Nawalny aus dem Straflager gemeldet. Er berichtet von grausamen Zuständen.

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat sich über den Onlinedienst Instagram am Montag erstmals aus dem Straflager in Pokrow gemeldet. Er sei in einem "echten Konzentrationslager" eingesperrt, schrieb der 44-Jährige. "Ich muss zugeben, dass das r