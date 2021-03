Im Augenblick hätte ein Ampelbündnis im Bund, also ein Bündnis von Grünen, SPD und FDP, noch keine Mehrheit. In der SPD träumt man schon von dem Regierungsbündnis ohne die Union.

Berlin. Maskenskandal und Corona-Fehler haben der Union den Auftakt ins Superwahljahr verhagelt. Nach den CDU-Schlappen bei den Landtagswahlen ist ihre Zuversicht dahin, das Kanzleramt sei schon sicher. Plötzlich wird wild über eine künftige Regierung ohne Union spekuliert. Gerät gerade wirklich was ins Wanken? Eine Analyse:

Wie die Union den Absturz abwenden will: Die historischen Wahlniederlagen in den früheren CDU-Stammländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden in der Führung der Bundespartei zwar durchaus als solche gesehen, Konsequenzen folgen da