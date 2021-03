Die CDU-Fahne weht auf dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin - vor dunklen Wolken.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die Union unter die 30-Prozent-Marke fallen. Laut Insa-Meinungstrend hätten CDU und CSU nur 29,5 Prozent der Stimmen. SPD und Grüne bleiben unverändert bei 17 Prozent.

Die Union ist in einer neuen Umfrage unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Sie kommt laut dem am Montag veröffentlichten Insa-Meinungstrend im Auftrag der „Bild“-Zeitung nur noch auf 29,5 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte).Wäre am Sonntag Bun