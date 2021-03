Armin Laschet fordert seine Partei nach den Landtagswahlen auf: "Wir müssen kämpfen."

Berlin/Düsseldorf. Die CDU muss herbe Verluste verdauen und sucht nach den Landtagswahlen im Südwesten nach einem Ausweg aus der Krise. Derweil ist die Diskussion, wer mit wem nach der Bundestagswahl das Land regieren könnte, in vollem Gange.

Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Bundesparteien mit der Aufarbeitung der Ergebnisse begonnen. In der Union herrschte am Montag Katerstimmung, bei den anderen Parteien wuchs die Hoffnung auf neue Mac