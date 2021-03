Demo in London gegen Polizeigesetz und Gewalt an Frauen

Eine Person hält inmitten einer Menschenmenge in der Nähe des Parlaments in London ein Plakat mit der Aufschrift „She was walking home“ („Sie ging nach Hause“) in die Höhe.

Matt Dunham/AP/dpa

London. Ist das der Anfang einer neuen Frauenrechtsbewegung? Die Londoner Polizei steht wegen ihres harten Einsatzes bei einer Mahnwache für die entführte und getötete Sarah Everard heftig in der Kritik.

Hunderte Menschen haben am Montag in London gegen ein neues Polizeigesetz und Gewalt an Frauen demonstriert. Zeitweise blockierten die Demonstranten die Westminster Bridge nahe des Parlaments.Der „Police, Crime, Sentencing and Courts Bill“,