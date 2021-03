Zwischenergebnis zu Kommunalwahlen in Hessen verzögert sich

Ein Mann sitzt im Wahlraum des Briefwahllokals Frankfurt Innenstadt hinter einer Wahlkabine.

Arne Dedert/dpa

Wiesbaden. Die Wahllokale für die hessischen Kommunalwahlen sind geschlossen - nun zählen Wahlhelfer die Stimmen aus. Am Morgen war noch nicht überall klar, welche Parteien die Nase vorn haben.

Das Trendergebnis für die Kommunalwahlen in Hessen verzögert sich. Nach Angaben des Statistischen Landesamts Hessen wurde in der Nacht zum Montag in einzelnen Wahlbezirken die Auszählung gestoppt. Da von ihnen keine vollständigen Ergebnisse