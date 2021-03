Nach Kommunalwahlen in Hessen - Auszählung der Stimmen läuft

Ein Mann sitzt im Wahlraum des Briefwahllokals Frankfurt Innenstadt hinter einer Wahlkabine.

Arne Dedert/dpa

Wiesbaden. Die Wahllokale für die hessischen Kommunalwahlen sind geschlossen - nun zählen Wahlhelfer die Stimmen aus. Nach Zwischenständen haben die Grünen in mehreren Städten die Nase vorn.

Nach den Kommunalwahlen in Hessen hat sich am Sonntagabend die Auszählung der Stimmen in vielen Gemeinden weiter hingezogen. Die Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr. Abgestimmt wurde über die Zusammensetzung der neuen Kreistage, Stadt- und Ge