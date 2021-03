Ein Mann sitzt im Wahlraum des Briefwahllokals Frankfurt Innenstadt hinter einer Wahlkabine.

Arne Dedert/dpa

Wiesbaden. Zumindest bei den hessischen Kommunalwahlen gab es für die CDU was zu feiern. Sie bleibt voraussichtlich stärkste Kraft, musste aber auch hier Verluste hinnehmen.

Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Hessen laut Trendergebnis stärkste Partei geblieben. Sie kam landesweit auf 28,2 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden auf seiner Internetseite bekanntgab.Es folgt d