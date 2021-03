Thüringer CDU will 7000-Euro-Spende abgeben

Christian Herrgott, Generalsekretär der CDU Thüringen, bei einem Pressestatement. Die Thüringer CDU geht Unklarheiten bei einer Parteispende an den CDU-Kreisverband Suhl nach.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Suhl. Die CDU in Thüringen steht weiter unter Druck. Sie erhielt Spenden eines Unternehmens, dessen Produkte der CDU-Politiker Mark Hauptmann vermittelt haben soll. Die CDU will das Geld wieder loswerden.

Die Thüringer CDU will eine umstrittene Spende an ihren Kreisverband Suhl freiwillig abgeben. Die Spende sei von einer inländischen Firma gezahlt worden, die nach Medienberichten Masken nach Vermittlung des CDU-Politikers Mark Hauptmann an