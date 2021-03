Landtagswahlen: Verhaltener Auftakt in den Wahllokalen

Eine junge Frauen in traditioneller Schwarzwälder Tracht gibt in der Festhalle in Gutach in Baden-Württemberg ihre Stimme ab.

Philipp von Ditfurth/dpa

Mainz/Stuttgart. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden an diesem Sonntag neue Landtage gewählt. Wegen der Corona-Pandemie ist in den Wahllokalen allerdings nur wenig los.

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind an diesem Sonntag verhalten gestartet. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale in beiden Ländern geöffnet. Jedoch war der Andrang bis zum Mittag überschaubar.„Wegen der hohen Zahl a