Mitglieder und Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen bringen ihre Fäuste zusammen nach der Bekanntgabe der ersten Prognose zum Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Bei den Landtagswahlen hält sich in Baden-Württemberg Regierungschef Kretschmann als „Evergreen“, in Rheinland-Pfalz dürfte Malu Dreyer an der Macht bleiben. Die CDU erleidet eine bittere Niederlagen.

Bildergalerie 11 Bilder Landtagswahlen: Grüne und SPD weit vorn Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nach den Prognosen von ARD und ZDF erzielten sie am