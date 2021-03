Eine junge Frauen in traditioneller Schwarzwälder Tracht gibt in der Festhalle in Gutach in Baden-Württemberg ihre Stimme ab.

Philipp von Ditfurth/dpa

Mainz/Stuttgart. Das Superwahljahr 2021 hat begonnen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden an diesem Sonntag neue Landtage gewählt. Die amtierenden Ministerpräsidenten haben gute Chancen für eine Wiederwahl. Die Partner ihrer Parteien könnten aber wechseln.

Mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat am Sonntag das Superwahljahr 2021 begonnen. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale in beiden Ländern geöffnet, sie schließen um 18.00 Uhr. Es gelten besondere Hygiene- und Absta