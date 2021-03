Attacken gegen Polizisten in Dresden

Eine Frau während einer Kundgebung der „Querdenken“-Bewegung.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Seit einem Jahr müssen die Menschen mit massiven Einschränkungen wegen des Coronavirus leben. Gegen die Auflagen gingen am Samstag Tausende auf die Straße. Nicht immer blieb es ganz friedlich.

Gegen die Corona-Beschränkungen sind am Samstag bundesweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei gab es auch Demonstrationen trotz vorheriger Verbote. In Dresden wurden zwölf Polizisten verletzt. In Stuttgart wurden Medienvertret