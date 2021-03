Winfried Kretschmann kann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg höchstwahrscheinlich weiterregieren.

dpa/Marijan Murat

Stuttgart. Winfried Kretschmann wird zum "Evergreen" in Baden-Württemberg. Seine Grünen können über ein Top-Ergebnis jubeln, während die Südwest-CDU ins Tal der Tränen stürzt. Nun ist die große Frage: Mit wem will Kretschmann in seiner absehbaren dritten Amtszeit regieren?

Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg nach Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand gewonnen. Die Südwest-CDU stürzte am Sonntag in ihrer einstigen Hochburg ab un