Querdenken-Demos in ganz Deutschland: Entsetzen über Gewalt in Dresden

In Dresden ist die Stimmung bei der Demo aufgeheizt. Teils kommt es zu Gewalt.

dpa/Sebastian Kahnert

Berlin/Dresden. Obwohl das Dresdner Verwaltungsgericht die Großdemo untersagt hatte, versammeln sich am Samstag hunderte Menschen zum Protest gegen die Corona-Auflagen. Auch in anderen Großstädten folgten hunderte dem Aufruf der "Querdenken"-Bewegung.

In mehreren deutschen Städten haben am Samstag Menschen gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie in Deutschland hatte die aus Stuttgart stammende Initiative "Querdenken" für Samstag bundeswe