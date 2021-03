Querdenker sind zurück: Herzballons in Berlin, Gewaltausbrüche in Dresden

In Berlin skandierten Menschen: "Ein Jahr Lockdown-Politik – es reicht".

dpa/Jörg Carstensen

Berlin/Dresden. Obwohl das Dresdner Verwaltungsgericht die Großdemo untersagt hatte, versammeln sich am Samstag hunderte Menschen zum Protest gegen die Corona-Auflagen. Auch in Berlin folgten hunderte dem Aufruf der "Querdenken"-Bewegung.

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag in Berlin und Dresden zu Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie versammelt. In Dresden kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Polizi