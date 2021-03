Razzia bei Oppositionsforum in Moskau: Über 150 Festnahmen

Sicherheitskräfte haben in Moskau eine Versammlung aufgelöst und mehrere Menschen festgenommen. Bei dem Forum sollten mehrere prominente Oppositionelle auftreten.

Hannah Wagner/dpa

Moskva. Bei einer Veranstaltung russischer Oppositioneller führt die Polizei in Moskau eine Razzia durch. Viele Menschen werden festgenommen.

Bei einer Versammlung der russischen Opposition in Moskau sind Bürgerrechtlern zufolge mehr als 150 Menschen festgenommen worden.Abgeführt und in Gefangenentransporter gesteckt wurden am Samstag unter anderen die populären Politiker Wladimi