Berichte: Fünf Tote bei neuen Protesten in Myanmar

In Mandalay wird der Sarg eines Demonstranten in einen Leichenwagen geschoben. Der Mann war am Samstag von Sicherheitskräften erschossen worden.

Uncredited/AP/dpa

Hpakan. Die Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar gehen weiter - trotz des scharfen Vorgehens des Militärs. Erneut gibt es Tote. Nach der Festnahme eines Journalisten protstierte Amnesty International.

Zehntausende Menschen haben in Myanmar Augenzeugen zufolge auch am Sonntag gegen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land protestiert. Mindestens fünf Menschen wurden Medien und Teilnehmern zufolge getötet, als das Militär und die Po