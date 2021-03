24 Tote bei Protesten in Myanmar

In Mandalay wird der Sarg eines Demonstranten in einen Leichenwagen geschoben. Der Mann war am Samstag von Sicherheitskräften erschossen worden.

Uncredited/AP/dpa

Twantay. Wieder gehen Zehntausende in Myanmar aus Protest gegen den Militärputsch auf die Straßen. Nach der Festnahme eines Journalisten, der für dpa gearbeitet hat, fordert die Deutsche Botschaft Aufklärung.

Zehntausende Menschen haben in Myanmar Augenzeugen zufolge auch am Wochenende gegen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land vom Februar protestiert. Mindestens 24 Personen wurden Medien und Teilnehmern zufolge zwischen Freitagabend