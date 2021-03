Karl Lauterbach warnt vor verfrühten Lockerungen.

imago images/Future Image

Berlin. Die Bundesländer haben sich bereits etwas aus dem Lockdown gelockert – vereinzelt sind Shoppingtouren im Einzelhandel möglich. Und all das trotz steigender Corona-Fallzahlen. SPD-Politiker Karl Lauterbach kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.674 Corona-Neuinfektionen gemeldet – und damit 3.117 mehr als vor genau einer Woche. Auch der Inzidenzwert klettert in die Höhe: Von 72,4 am