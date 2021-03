Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), sieht in den Korruptionsaffären von Parteifreunden im Bundestag kein strukturelles Problem. "Es sind Einzelfälle."

Foto: imago-images.de

Berlin. Der Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans (CDU) geht mit seinen Parteifreunden in der Maskenaffäre hart ins Gericht.

Herr Hans, Ihre Partei verliert in Umfragen kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen deutlich an Zustimmung. Was hat die CDU falsch gemacht? Die Menschen sehen in der Bekämpfung der Pandemie die CDU in der Hauptverantwortung - mit der B