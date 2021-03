Robert Bociaga, ein polnischer Journalist, der für die Deutsche Presse-Agentur in Myanmar tätig ist, wurde von Sicherheitskräften festgenommen.

Naypyidaw. Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne neue Horrormeldungen über Polizeigewalt nach dem Putsch in Myanmar. Während die Protestler weiter kämpfen, gehen die Sicherheitskräfte auch gegen die Presse vor.

Ein polnischer Journalist, der für die Deutsche Presse-Agentur in Myanmar tätig ist, ist von Sicherheitskräften im Zentrum des Landes festgenommen worden.Robert Bociaga sei am Donnerstag in Taunggyi, der Hauptstadt des Shan-Staats, von Sold