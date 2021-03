Das Bundeskanzleramt spiegelt sich in der Fassade des Bundestags-Gebäudes, dem Paul-Löbe Haus. Im Kanzleramt beraten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs am 17. März in einer virtuellen Konferenz über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Der Bund und die Länder kommen am 17. März zusammen, um über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Dabei sollen vor allem aktuelle Impffragen abgestimmt werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 17. März in einer Telefonschalte über den Start der Corona-Impfungen in den Arztpraxen beraten.Ziel der Kanzlerin sei es, „schnellstmöglich in einer Kombination