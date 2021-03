Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar H. Wieler bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. „Die Lage bleibt angespannt“, sagt Gesundheitsminister Spahn bei der Pressekonferenz zu aktuellen Corona-Lage. Die Aussetzung von Impfungen mit Astrazeneca in einigen Ländern kritisierte er deutlich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Aussetzung von Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in einigen Ländern kritisiert. Der CDU-Politiker verwies am Freitag in Berlin auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Diese habe na