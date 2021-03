Kritik an späterem Start von Corona-Impfungen in Praxen

Hausärzte fordern die Impfungen zügig aus den Impfzentren in die Praxen zu verlegen.

Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

Amsterdam. Corona-Impfung in der Arztpraxis - das wünschen sich viele Bürger und auch die Ärzte selber. Gesundheitsminister Jens Spahn glaubt, dass das noch keinen Sinn ergibt - aus einem wesentlichen Grund.

Corona-Impfungen wird es wohl erst ab Mitte April in größerem Umfang in den Arztpraxen geben - und das stößt auf Kritik.Vor allem die Hausärzte selber fordern, die Impfungen zügig aus den Impfzentren in die Praxen zu verlegen. Gesundheitsmi