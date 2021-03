Kann angesichts des Impftempos frohe Botschaften übermitteln: US-Präsident Joe Biden.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. US-Präsident Biden macht den Amerikanern in einer emotionalen Rede vorsichtige Hoffnung in der Pandemie. Die Impfungen gehen deutlich schneller voran als versprochen. Nun gibt es einen neuen Termin.

US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen.Bei seiner ersten großen Fernsehansprache an die Nation kündig