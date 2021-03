Steht vor einer dritten Amtszeit: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart/Mainz. Am Sonntag wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. Laut einer Umfrage dürfen die beliebten Ministerpräsidenten in den Ländern auf eine weitere Amtszeit hoffen.

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sieht es nach einer weiteren Mehrheit für die bisherigen Regierungsbündnisse in den beiden Ländern aus.Einem neuen ZDF-„Politbarometer“ zufolge gibt es aktuell in B