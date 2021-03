Gesundheitsminister Jens Spahn (links) will Ärzten das Impfen ermöglichen.

Berlin. Die Neufassung der Impfverordnung vom Bundesgesundheitsministerium erlaubt mehr Flexibilität bei der Reihenfolge der Impfungen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Mittwochabend auf eine erneute Änderung der Impfverordnung geeinigt. Am Donnerstag wurde sie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie treten rückwirkend zum 8. März in Kraft.