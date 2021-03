Haffkrug (Ostholstein). Schert sich die Bundesregierung nicht um den Rest der Republik? Werden in Berlin die Belange des Landes ignoriert? Oder ist es umgekehrt, sträubt sich die "Fläche" gegen Klimaschutz und Ökowende? Ein Ortsbesuch.

Wir haben den Präsidenten des Deutschen Landkreistags in den Weiten dessen ostholsteinischer Heimat besucht. Ein Austausch über Hauptstadt, Fläche und Probleme der Verständigung.



Der Plan war: Mitten im Lockdown endlich mal raus aus Berlin. Ab an die Ostsee, um Reinhard Sager für ein Gespräch über die abgehobene Hauptstadt-Politik zu treffen - und sich dabei den Kopf von der frischen Brise durchpusten zu lassen. Und dann: Grauer Nebel statt blaues Meer. Als käme man einfach nicht raus aus der Blase.



Die Nebelwand sei "absolut ungewöhnlich, an sowas kann ich mich nicht erinnern", sagt Sager, nachdem er hinter den verrammelten Strandbuden von Haffkrug die Maske abgezogen hat. Mit dem Arm zeigt er ins Grau: "Vor ein paar Tagen hatten wir hier sogar richtige Wellen." Erst vor wenigen Minuten hat es sich zugezogen.

Sager (62) ist seit 20 Jahren Landrat von Ostholstein und seit 2014 Präsident des Deutschen Landkreistages. Er ist so etwas wie der höchste Repräsentant der Fläche. Schon in der Flüchtlingskrise standen die 294 Landkreise im Feuer. Und so auch jetzt, in der Corona-Krise. Sie müssen Impfzentren aus dem Boden stampfen, sollen Pflegeheimbewohner vor dem Virus schützen, Museen und Ferienwohnungen geschlossen halten. Sie müssen vieles von dem umsetzen oder koordinieren, was Kanzlerin und Länderchefs in ihren Video-Schalten aushandeln.

Die Daumen wundgedreht

Wenn man Sager auf die Corona-Beschlüsse aus der Blase anspricht, muss er sich spürbar beherrschen. "Wir dürfen das Land nicht auch Ostern noch im Lockdown lassen, sollte sich das Infektionsgeschehen nicht wesentlich verschlechtern", sagt er. "Die Tourismusbranche hat sich ihre Daumen längst wund gedreht." In Ostholstein wird jeder dritte Euro mit dem Tourismus verdient.

Die Kluft zwischen den Entscheidungsträgern der Berliner Republik und denen, die das Land fern ab der Großstädte am Laufen halten, sie scheint mit dem Virus gewachsen zu sein.

Beispiel Pflegeheime: Als in der zweiten Welle das große Sterben in den Einrichtungen zurückkehrte, kam in Berlin der Vorwurf auf, die Landräte seien im Tiefschlaf versunken. Das Kanzleramt machte ihnen Druck, Soldaten zum Schnelltesten anzufordern. Dabei sind die Heimbetreiber für das Testen in ihren Einrichtungen verantwortlich. Trotzdem übernahmen die Landkreise die Bedarfsermittlung, damit die Länder Truppenverstärkung bestellen konnten. "Es wäre hilfreich, wenn alle das machen, wofür sie zuständig sind", kommentiert Sager lapidar.

Beispiel Impfen: Erst wurde den Landkreisen mächtig Dampf gemacht, damit sie bis Mitte Dezember alles aufbauen. Dann fehlte es lange an ausreichend Impfstoff und jetzt beziehen sie Prügel, weil in den Impfzentren nicht sofort alles verimpft werden kann. Die starre Impfverordnung bremse den Kampf gegen Corona, das sorge für Mega-Frust.

Weil es am Strand nicht aufklart, düsen wir in Sagers schnittigem BMW durch Ostholstein. Am 167,4 Meter hohen Bungsberg, der höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins, gibt es einen Skilift.

dpa

Als im Februar tatsächlich mal Schnee kam, wurde der Lift wegen Corona natürlich außer Betrieb gelassen. Mit dem Hemmelsdorfer See verfügt Ostholstein auch über den tiefsten Punkt der Republik, fast 40 Meter unter null. "Das ist natürlich spektakulär, bringt uns aber nichts, man sieht's ja nicht", sagt der Landrat holsteinisch trocken.



Der Vater eines Sohnes ist in seiner Heimat fest verwurzelt. 1979 trat er der Jungen Union bei, 1992 zog er für die CDU in den Landtag von Schleswig-Holstein ein, blieb - zuletzt als finanzpolitischer Sprecher - im Landesparlament in Kiel, bis er 2001 zum Landrat von Ostholstein gewählt wurde. Vor vier Jahren hätte ihn Daniel Günther als Finanzminister in sein Kabinett geholt, hätte die CDU nicht am Ende zwei Koalitionspartner gebraucht.

Dass aus dem Ministerposten nichts wurde - abgehakt. Als "Erster" in seinem Landkreis, direkt gewählt, "bin ich mein eigener Chef", sagt Sager ohne falsche Bescheidenheit. Und als Präsident des Landkreistages kann er sich in Berlin für die Belange der "Fläche" einsetzen. Und da gibt es, auch jenseits von Corona, jede Menge Baustellen.

"Mit den Bedürfnissen auf dem Land überhaupt nichts zu tun"

Also, was ist dran am so oft erhobenen Vorwurf, die da in Berlin haben die Probleme auf dem Land nicht auf dem Radar? "Ja", sagt Sager, "das ist so. Für die Medien ist der Blick auf die Großstädte reizvoller. Was dort abgeht, ist für sie spannender. Das Problem: Die Berliner Republik lässt sich davon leiten."

Als Beispiel nennt er den Mietendeckel, über den so erhitzt gestritten wird. "Das ist ein reines Hauptstadtthema und hat mit den Wohnbedürfnissen auf dem Land überhaupt nichts zu tun."

Wenn das Land thematisiert werde, dann gern die Idylle auf der Schwäbischen Alb. "Aber wenn wir verwaiste Bauernhöfe und Dorfkerne wiederbeleben wollen, dort Wohnraum schaffen wollen, dann braucht es Glasfaser, dann braucht es die Verkehrsanbindung. Hier ist die Bilanz der Regierung desaströs. Das Versprechen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, wurde bislang nicht eingelöst." Versäumnisse liegen vor allem bei Heimatminister Horst Seehofer und Infrastrukturminister Andreas Scheuer, beide CSU, findet CDU-Mann Sager.

Ein Blick in die OECD-Statistik zeigt: 4,7 Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse in Deutschland sind mit Glasfaser verbunden, in den vergangenen fünf Jahren hat sich das praktisch nicht verändert. Verheerend ist das auch für den Mittelstand. "Die meisten Betriebe sitzen ja in den Landkreisen und nicht in den Metropolen", sagt Sager. Zum Vergleich: In Spanien wurde der Glasfaseranteil seit 2015 auf 70 Prozent fast vervierfacht.

Mindestens genauso groß sei die Kluft, wenn es um den Klimaschutz geht: "In Berlin liest man Donnerstags die "Zeit" und meint dann zu wissen, wie‘s zu laufen hat", sagt der Landrat. Da schwingt Verbitterung mit. Es ist der Eindruck, die Städter wollten dem Land die Bürden aufdrücken. Windmühlen mit Flügelhöhen von 200 Metern, der Schattenwurf, die Geräuschbelastung: "Bei der Onshore-Windkraft ist die Belastungsgrenze in Schleswig-Holstein zum Teil überschritten", sagt Sager.

Imago Images

Zur Wahrheit gehört: Viele in der Hauptstadt hätten lieber ein Windrad vor der Tür als eine vierspurige Straße, den Autolärm, die Abgase, die urbane Aggressivität, rund um die Uhr. Und ja, in der Hauptstadt wirkt es vielen wie ein Egoismus auf dem Land, dass sich sofort eine Bürgerinitiative gründet, wenn eine neue Stromleitung für den Transport von Windkraft geplant wird.

"Es stimmt ja", sagt Sager. "Wir müssen auch die Probleme in den Städten sehen und das gegenseitige Verständnis erhöhen." Das Klimaproblem werde sich "erkennbar massiv ausweiten", und einen "vollständigen Stadt-Land-Ausgleich" bei den Maßnahmen "kann es nicht geben." Aber die Politik habe es bis heute versäumt, Modelle zu entwickeln, um die Akzeptanz etwa für neue Windparks zu erhöhen. Auch deswegen steige der Frust über die Vorgaben aus der Hauptstadt. Die Menschen würden bei der Energiewende einfach nicht mitgenommen.

"Es reden zu viele Blinde von der Farbe"

Sager steuert seinen BMW durch den mondänen aber gerade nahezu ausgestorbenen Badeort Timmendorfer Strand, über Landstraßen durchs hügelige Binnenland mit seinen fruchtbaren Lehmböden, die intensiv für den Weizen- und Rapsanbau genutzt werden. Es geht nach Eutin. 17.000 Einwohner. Der Landrat residiert hier im einstigen Regierungsgebäude des Großherzogtums Oldenburg.

Der Wochenmarkt von Eutin ist der Gewinner der Corona-Krise. Es gibt viel Regionales an der frischen Luft zu kaufen, die Stände sind gut besucht. Aber in der ganzen Stadt gibt es keinen Fischladen mehr. Und auch der letzte Fleischerladen hat längst zugemacht. Das liegt nur zum Teil an Nachfolgeproblemen. Während in Berlin Biomärkte aus dem Boden sprießen, nicht nur in Prenzlauer Berg, bleibt der Boom anderswo aus.

privat

"Alle Umfragen ergeben: Die Menschen wollen mehr Öko, sind bereit, dafür mehr zu zahlen. Aber sie tun es nicht", sagt der Landkreistagpräsident. Und längst nicht alle Landwirte wollten sich "auf die Ökonische stürzen". Zwar findet Sager, bei der Agrarwende gehe es "viel zu langsam". Aber die Politik schaffe es auch hier nicht, die Weichen richtig zu stellen, erzürne die Landwirte mit Überreglementierung, weil das Verständnis für die Probleme fehle. "Es reden einfach zu viele Blinde von der Farbe."

Sager ist alles andere als ein Nörgler. Gewitzt, umtriebig, kreativ, unbeirrt: mit dem hellen Haarschopf und den buschigen Augenbrauen gleicht er einem in die Jahre gekommenen Michel aus Lönneberga. Nur steht ihm nicht - wie im Kinderbuch - der tumbe Vater im Wege, sondern "die da in Berlin". Aber auch wenn vieles zwischen Stadt und Land im Argen liegt, so lässt Sager die Hoffnung auf Verständigung nicht fahren.

Hochmut und Minderwertigkeitskomplexe

Diese Bundesregierung werde das nicht mehr hinbekommen, da ist er sicher. Aber die nächste Regierung kommt ja bald. Von den Ministern der nächsten Berliner Republik wünscht er sich, dass die sich mal vor Ort anschauen, was die Landkreise umtreibt, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Auch von den Medien wünscht sich Sager, Land und Stadt nicht gegeneinander auszuspielen, nicht Hochmut und Minderwertigkeitskomplexe zu bedienen.

Vielleicht würde manchem Landkreis auch etwas mehr bayerisches "Mia san Mia"-Selbstbewusstsein gut tun. "Wir haben alle was zu bieten", sagt Sager zum Abschied, bevor er seinen Gast in den Zug zurück nach Berlin setzt.