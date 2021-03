Ausgelassene Geburtstagsfeier bringt CDU-Politiker in Erklärungsnot

Der hessische Politiker Klaus-Peter Willsch ist Mitglied im Deutschen Bundestag.

Osnabrück. Am 28. Februar feierte der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch seinen 60. Geburtstag – mit Gästen, Musik und Tanz, dafür ohne Mindestabstand und Mundschutz. Das Handeln des Parlamentariers widersprach den Empfehlungen der Landesregierung, wenn auch nicht den Regeln.

Dem Vorfall vorausgegangen war ein im Internet veröffentlichtes Handyvideo, das aus politischen Kreisen stammen soll. In dem 22-sekündigen Film sind mehrere Menschen zu sehen, die in einer Privatwohnung singen, tanzen und sich in den Armen