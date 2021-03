US-Präsident Joe Biden will übrig gebliebenen Corona-Impfstoff weitergeben.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. 100 Millionen zusätzliche Impfdosen: Die USA haben beim Hersteller Johnson & Johnson Nachschub bestellt. Sobald alle Amerikaner geimpft wurden, will US-Präsident Biden übrige Dosen weitergeben.

Nach der Corona-Impfung aller Menschen in den Vereinigten Staaten will die US-Regierung übrig bleibende Dosen nach Angaben von Präsident Joe Biden auch anderen Ländern zur Verfügung stellen.Die USA könnten sich erst in Sicherheit wiegen, we