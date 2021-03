Impfstoff fehlt: Corona-Impfungen in Arztpraxen starten erst Mitte April

Corona-Impfungen in Arztpraxen sollten Anfang April losgehen – doch jetzt verschiebt sich der Termin nochmal.

Berlin. Nicht genügend Impfstoff da: Die Impfungen beim Hausarzt können doch nicht Anfang April starten.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern peilen den Start von Corona-Impfungen in den Arztpraxen spätestens für Mitte April an. Ziel sei frühestmöglich, jedoch spätestens in der Woche vom 19. April damit zu starten, beschlossen die Mini